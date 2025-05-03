Meteoroloji saat vererek uyardı: 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 3 Mayıs Cumartesi gününe yönelik hava durumu tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar bugün hava durumunun nasıl olacağını merak ederek internet üzerinden sorgulamalar yapıyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Bugün yağış bekleniyor mu? Meteoroloji'nin 3 Mayıs Cumartesi günü için hava durumu tahminleri neler? İşte ayrıntılar ve hafta sonunun ilk gününde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akdeniz bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı
Öğle saatlerinden itibaren özellikle Akdeniz’in iç kesimlerinde ve İç Anadolu’nun belirli bölgelerinde yağışlar kuvvetli şekilde etkili olacak. Meteoroloji, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ile Konya ve Sivas’ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklentisi bulunuyor. Görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.
Rüzgar, batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbir alınmalı.
Hava sıcaklıkları, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.
Bölgelere göre; il il hava durumu
Marmara
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BALIKESİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
NEVŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu