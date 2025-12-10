Meteoroloji şehir şehir saydı: 9 ilde kuvvetli kar yağışı var! 10 Aralık 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Aralık Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Son tahminlere göre İç Anadolu’nun büyük bölümü (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin, Siirt çevreleri ve İstanbul’un kuzey hattında yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Sivas çevresinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği belirtilirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanakların zaman zaman şiddetini artıracağı öngörülüyor.

Sisli ve puslu havaya dikkat

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusunda ve iç kesimlerde pus ile yer yer sis etkili olacak. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise buzlanma ve don riskinin görüleceği aktarıldı.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanağın yer yer kuvvetli olabileceği ifade edilerek sel, su taşkını ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli davranması gerektiği hatırlatıldı.

8 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji ayrıca sekiz il için yoğun kar uyarısı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Sivas, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari’de kar yağışının etkili olacağı, bölgede don ve buzlanmanın görülebileceği bildirildi.