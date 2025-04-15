Meteoroloji uyardı: Doğu’da kar ve yağmur, iç kesimlerde don tehlikesi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Nisan 2025 Salı günü için hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olsa da, doğu bölgelerde yağış, kar, buzlanma, don ve çığ gibi riskler gündemdeki yerini koruyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur etkili olacak. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle Hakkari ve Şırnak çevrelerinde sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sıcaklıklar artıyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları Türkiye genelinde artış göstermeye devam edecek. Bu artışla birlikte özellikle batı ve iç bölgelerde bahar havası etkisini artıracak.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde olası çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Zirai don tehlikesi

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don riski bulunuyor. Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların, Meteoroloji tarafından yapılan il ve ilçe bazlı sıcaklık tahminlerini takip ederek tedbir almaları önem taşıyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneybatısı ile Iğdır çevrelerinin yağmurlu, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu