Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış etkili olacak (12 Mayıs hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gün yaşanacağını, birçok bölgede ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu’da kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Mayıs Pazartesi gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre, Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Yağışların özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de pus ve yer yer sis etkili olacak.
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın; iç ve batı kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu bölgelerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’da ise rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.
Bölgelere göre; il il hava durumu
Marmara
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BALIKESİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
Akdeniz
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İç Anadolu
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde bölgenin kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı