Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor! (21 Mart hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Mart 2025 hava durumu tahminlerini yayımladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yağmur, sağanak ve kar yağışı görülecek. Özellikle Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 21 Mart 2025 Cuma günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde sağanak yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Yağış beklenen bölgeler
Özellikle Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağış görülecek. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt’te kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların şekli bölgelere göre değişiklik gösterecek:
Marmara'nın doğusu (Bilecik hariç), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Balıkesir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Mardin'de yağmur ve sağanak bekleniyor.
Diğer yağış alan bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden eseceği, Güneydoğu Anadolu’da ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz’de rüzgarın kuvvetli esmesi ve yer yer kısa süreli fırtınaya (40-70 km/saat) dönüşmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.
Kuvvetli yağış uyarısı
Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt’te kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Güney Ege ve Akdeniz’de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor. Çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ARTVİN °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Doğu Anadolu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan, Kars, Erzurum, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı