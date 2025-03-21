Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor! (21 Mart hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 21 Mart 2025 Cuma günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde sağanak yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Yağış beklenen bölgeler

Özellikle Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağış görülecek. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt’te kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların şekli bölgelere göre değişiklik gösterecek:

Marmara'nın doğusu (Bilecik hariç), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Balıkesir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Mardin'de yağmur ve sağanak bekleniyor.

Diğer yağış alan bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden eseceği, Güneydoğu Anadolu’da ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz’de rüzgarın kuvvetli esmesi ve yer yer kısa süreli fırtınaya (40-70 km/saat) dönüşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

Kuvvetli yağış uyarısı

Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt’te kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Güney Ege ve Akdeniz’de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor. Çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

SİNOP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan, Kars, Erzurum, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı