Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor (Bugün hava nasıl olacak? 10 Nisan hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Nisan 2025 Perşembe günü için çok sayıda bölgeyi ilgilendiren yağış, fırtına ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı Ege illerinde aralıklı yağış bekleniyor. Batı Karadeniz ve Sakarya’da yağışların kuvvetli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da rüzgârın fırtına şeklinde esmesi ve bazı illerde toz taşınımı yaşanması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Nisan 2025 Perşembe gününe ilişkin yeni hava durumu tahminlerini yayımladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağış etkili olacak. Özellikle Marmara, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in büyük bölümü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Tokat çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, Güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacak. Özellikle Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde kar yağışı görülebilir.
Gece saatlerinden sonra ise Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Rüzgârlar ise genellikle güneyli, Marmara’da ise kuzeyli yönlerden esecek. Ancak Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına (saatte 50 ila 80 kilometre, yükseklerde 90 km/saat) bekleniyor.
Meteoroloji, fırtına nedeniyle çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.
Ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş, ulaşımda zorluk ve çamur şeklinde yağışa yol açabileceği belirtilerek tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
SAKARYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, Manisa, Kütahya ve İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz
Çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in (Mersin hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İç Anadolu
Çok bulutlu, doğusu ile gece saatlerinden sonra Eskişehir ve Ankara çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
Bati Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, gece saatlerinde iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, gece saatlerinden sonra Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
KARABÜK °C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağmurlu iç kesimlerinin karlakarışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
TRABZON °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
Doğu Anadolu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı