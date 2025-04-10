Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor (Bugün hava nasıl olacak? 10 Nisan hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Nisan 2025 Perşembe gününe ilişkin yeni hava durumu tahminlerini yayımladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağış etkili olacak. Özellikle Marmara, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in büyük bölümü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Tokat çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, Güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacak. Özellikle Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde kar yağışı görülebilir.

Gece saatlerinden sonra ise Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Rüzgârlar ise genellikle güneyli, Marmara’da ise kuzeyli yönlerden esecek. Ancak Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına (saatte 50 ila 80 kilometre, yükseklerde 90 km/saat) bekleniyor.

Meteoroloji, fırtına nedeniyle çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş, ulaşımda zorluk ve çamur şeklinde yağışa yol açabileceği belirtilerek tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

SAKARYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, Manisa, Kütahya ve İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in (Mersin hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İç Anadolu

Çok bulutlu, doğusu ile gece saatlerinden sonra Eskişehir ve Ankara çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

Bati Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, gece saatlerinde iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, gece saatlerinden sonra Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağmurlu iç kesimlerinin karlakarışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı