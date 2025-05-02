Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Mayıs Cuma günü yurt genelinde hava durumuna ilişkin önemli uyarılar yaptı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle bazı bölgelerde kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, rüzgarın fırtına seviyesine ulaşabileceği ve toz taşınımının da etkili olacağı bildirildi.

Kuvvetli yağış uyarısı: Bu bölgelerde dikkatli olunmalı

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun büyük kısmı (Malatya, Van ve Iğdır hariç), Güney ve İç Ege’deki bazı iller (Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar), Antalya’nın batı iç kesimleri, Isparta ve Burdur’un batısı, İç Anadolu’da Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale'nin kuzeyi, Sivas, Karabük’ün doğusu, Kastamonu ile Güneydoğu’da Adıyaman, Şanlıurfa’nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması isteniyor.

Toz taşınımı geliyor: Görüş mesafesi ve hava kalitesine dikkat

Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Rüzgar ve fırtına uyarısı

Batı bölgelerde rüzgar kuzeyli yönlerden, doğuda ise güneyli yönlerden esecek. Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneydoğudan saatte 50-80 kilometre hızla fırtına şeklinde rüzgarlar tahmin ediliyor. Bu bölgelerde çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı uyarılar yapıldı.

Hava sıcaklığı ve genel görünüm

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde biraz azalacağı, genel olarak ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Bölgelere göre il il hava durumu

Marmara

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 19°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 25°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Çok bulutlu

Ege

Çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın, Muğla, Uşak ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya’nın batı iç kesimleri ile Burdur ve Isparta'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 23°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Eskişehir'in doğu, Kırıkkale'nin kuzey kesimlerinde ve Sivas çevrelerinde, akşam saatlerinde Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Karabük'ün doğusu, Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Van ve Iğdır hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 21°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Ş.Urfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.