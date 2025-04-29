Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına yolda! (29 Nisan hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu bir hava etkisinde olacağı bildirildi. Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari hariç) ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığı, genel olarak mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Ancak Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Denizli, Aydın, Kayseri, Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşım aksamaları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Toz taşınımı uyarısı: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da beklenen toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Bölgelere göre il il hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Çok bulutlu, bölge genelinin (Kütahya hariç) aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Burdur’un batısı ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Kayseri, Konya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van ve Hakkari hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı