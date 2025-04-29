Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına yolda! (29 Nisan hava durumu)
İşe, okula gidecek ve bugün için planları olan pek çok vatandaş bugün hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını ve birçok bölgede sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise fırtına bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülecek. İşte 29 Nisan Salı gününe yönelik il il detaylı hava durumu bilgileri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu bir hava etkisinde olacağı bildirildi. Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari hariç) ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Yağışların Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklığı, genel olarak mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Ancak Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den uyarılar
Kuvvetli yağış uyarısı: Denizli, Aydın, Kayseri, Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşım aksamaları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Toz taşınımı uyarısı: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da beklenen toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Bölgelere göre il il hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Çok bulutlu, bölge genelinin (Kütahya hariç) aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 20°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Burdur’un batısı ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Kayseri, Konya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van ve Hakkari hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı