Meteoroloji uyardı: Sağanak ve toz taşınımı yolda

Meteoroloji, Karadeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Doğu ve Güneydoğu’da ise toz taşınımı etkili olacak.

Yağış beklenen iller arasında Ankara, Bilecik, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan, Van, Kütahya, Eskişehir, Erzurum ve Kastamonu bulunuyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebilir.

Doğu’da kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor

Doğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 km hızla esmesi öngörülüyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Bunun yanında, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.