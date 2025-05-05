Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor, yağmur kapıda! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıklarının yeni haftayla birlikte mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları, artan sıcaklıklarla birlikte birçok bölgede bahar yağışlarının da etkili olacağına dikkat çekiyor.

Yağmur hafta boyunca sürecek

Tahminlere göre, hafta boyunca Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda öğle ve akşam saatlerinde sağanak geçişleri ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek.

Çarşamba gününden itibaren etkisini artırması beklenen yağışlı hava; Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında da etkili olacak. Yağışların perşembe ve cuma günü de bu bölgelerde devam etmesi bekleniyor.

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Başkent Ankara’da çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklıkların bugün 21, salı 24 ve çarşamba günü 26 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca 24-26 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Yağışın megakente çarşamba günü ulaşacağı öngörülüyor.

İzmir’de ise hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların 28 ila 30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? (5 Mayıs Pazartesi)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek.

Marmara ve Karadeniz kıyılarında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Bu durumun görüş mesafesini düşürebileceği ve hava kalitesini olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

🗓️5 Mayıs 2025 Pazartesi

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌫️Toz Taşınımı Uyarısı!

🌡️Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/2f6muY88Bz — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 5, 2025

Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BALIKESİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinde batı kıyı ilçeleri yerel olmak üzere mevzii sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.