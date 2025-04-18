Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artsa da sağanak yağışlar kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre, 18–24 Nisan haftasında yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Hafta boyunca özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ve yer yer Marmara bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise genellikle parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıkları 25 dereceyi aşarken, güney illerinde 30 dereceye yaklaşan sıcaklıklar ölçülecek. Doğu bölgelerde ise gündüz sıcaklıkları 15–20 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklıklarda hafif düşüşler görülebilir.

Meteoroloji uzmanları, hafta boyunca etkili olması beklenen yerel sağanaklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle ani yağışların sel ve su baskını gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.

Bugün hava nasıl olacak? (18 Nisan Cuma)

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yeni günde yağış beklenmiyor. Havanın kuzey ve doğu kesimlerde zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu; diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde özellikle kuzey ve doğu illerinde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. Bu durumun, ulaşımda görüş mesafesini zaman zaman azaltabileceği belirtiliyor.

Sıcaklıklar yükseliyor

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması bekleniyor. Batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde ise normallere yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

18 Nisan 2025 Cuma

🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/nDut3AvwGR — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 18, 2025

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde oluşabilecek sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bölge bölge hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık