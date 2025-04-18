Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artsa da sağanak yağışlar kapıda
Meteoroloji’nin haftalık hava durumu raporuna göre, 18–24 Nisan tarihleri arasında hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak hafta boyunca birçok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve yer yer Marmara'da yağış beklenirken, Ege ve Akdeniz kıyılarında açık hava öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre, 18–24 Nisan haftasında yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Hafta boyunca özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ve yer yer Marmara bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise genellikle parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıkları 25 dereceyi aşarken, güney illerinde 30 dereceye yaklaşan sıcaklıklar ölçülecek. Doğu bölgelerde ise gündüz sıcaklıkları 15–20 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklıklarda hafif düşüşler görülebilir.
Meteoroloji uzmanları, hafta boyunca etkili olması beklenen yerel sağanaklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle ani yağışların sel ve su baskını gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.
Bugün hava nasıl olacak? (18 Nisan Cuma)
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yeni günde yağış beklenmiyor. Havanın kuzey ve doğu kesimlerde zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu; diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde özellikle kuzey ve doğu illerinde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. Bu durumun, ulaşımda görüş mesafesini zaman zaman azaltabileceği belirtiliyor.
Sıcaklıklar yükseliyor
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması bekleniyor. Batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde ise normallere yakın seyredeceği tahmin ediliyor.
18 Nisan 2025 Cuma— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 18, 2025
🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/nDut3AvwGR
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde oluşabilecek sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Bölge bölge hava durumu tahmini
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık