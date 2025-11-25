Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşecek: Yükseklerde kar bekleniyor

Bu hafta ülke genelinde bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaptığı açıklamada, yağışlı havanın etkisini azalttığını, hafta sonuna kadar yalnızca batı kesimlerde yağış beklendiğini söyledi.

Çelik, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yarın, perşembe ve cuma günü gök gürültülü sağanak görüleceğini aktararak, "Hafta sonunda ülkenin hemen hemen tamamında yine yağışlı bir sistem etkili olacak" dedi. Bu sistemle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine gerileyeceğini ifade etti.

Doğu Anadolu'nun yüksek bölgeleri ile İç Anadolu'nun doğusunda hafta sonunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Üç büyükşehirde hava durumu

Çelik, Ankara'da çarşamba, perşembe ve cuma günleri yağış öngörülmediğini, sıcaklıkların 16-17 derece aralığında seyredeceğini belirtti.

İstanbul'da yarın ve perşembe yağış beklenmezken, cuma ve cumartesi günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Kentte sıcaklıkların 18-20 derece aralığında olacağı bildirildi.

İzmir'de ise hafta boyunca aralıklarla yağış görüleceğini söyleyen Çelik, hafta sonunda etkili olacak yeni sistemin kentte kuvvetli gök gürültülü sağanaklara yol açabileceğini kaydetti. İzmir'de en yüksek sıcaklıkların 20-21 derece civarında seyredeceği belirtildi.