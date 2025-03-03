Meteoroloji uyardı: Soğuk hava geri dönüyor! İşte kar yağışı beklenen bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağmur, kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Ege’nin güneyi ve iç kesimleri, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile bazı doğu illerinde yağış görülecek.

Yağışların bölgelere göre farklılık göstereceği belirtilirken, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl’de kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi!

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar (30-60 km/saat) nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

Son günlerde etkili olan kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü oluştu. Bu nedenle eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Hava sıcaklığı düşecek!

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak. Özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceğinden sürücülerin dikkatli olması tavsiye ediliyor.

Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji’nin güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.