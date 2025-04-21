Meteoroloji uyardı! Yağmur geri dönüyor: Sağanak yağışlara dikkat (21 Nisan hava durumu)

Türkiye, kuru geçen günlerin ardından bu hafta yeniden yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde pazartesi ve salı günleri yağış beklenirken, salı akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde de yağış geçişleri görülecek.

Çarşamba’dan itibaren yurt genelinde yağış

Hafta ortasından itibaren Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların çarşamba gününden itibaren başlayarak hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde yağışların bir hafta boyunca devam etmesi öngörülüyor.

Batı bölgelerde ise yağışların çarşamba günü başlaması bekleniyor. Perşembe ve cuma günleri özellikle kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların ise genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildiriliyor.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara’da çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Başkentte perşembe, cuma ve cumartesi günleri de yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı salı günü lodosun etkisiyle 26 dereceye kadar çıkacak, diğer günlerde ise 20-22 derece arasında seyredecek.

İstanbul’da yağışların perşembe günü başlaması ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Şehirde sıcaklıkların hafta boyunca 19-21 derece arasında olması tahmin ediliyor.

İzmir’de salı akşam saatlerinde kısa süreli yağış geçişi beklenirken, perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Kentte hava sıcaklığının hafta boyunca 25 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? (21 Nisan Pazartesi)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle kuzey ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebilir.

21 Nisan 2025 Pazartesi

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/UV0ft2pKT7 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 21, 2025

Hava sıcaklıkları yükselişte

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Bölge bölge hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Sivas'ın güney ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Bayburt hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun (Van hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu