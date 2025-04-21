Meteoroloji uyardı! Yağmur geri dönüyor: Sağanak yağışlara dikkat (21 Nisan hava durumu)
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye bu hafta yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağışların hafta boyunca aralıksız süreceği öngörülüyor. Batı bölgelerde ise çarşamba, perşembe ve cuma günleri yağışlar kuvvetli şekilde hissedilecek. Sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Bölge bölge 21 Nisan hava durumu tahmini...
Türkiye, kuru geçen günlerin ardından bu hafta yeniden yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde pazartesi ve salı günleri yağış beklenirken, salı akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde de yağış geçişleri görülecek.
Çarşamba’dan itibaren yurt genelinde yağış
Hafta ortasından itibaren Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların çarşamba gününden itibaren başlayarak hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde yağışların bir hafta boyunca devam etmesi öngörülüyor.
Batı bölgelerde ise yağışların çarşamba günü başlaması bekleniyor. Perşembe ve cuma günleri özellikle kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların ise genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildiriliyor.
3 büyükşehirde hava durumu
Ankara’da çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Başkentte perşembe, cuma ve cumartesi günleri de yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı salı günü lodosun etkisiyle 26 dereceye kadar çıkacak, diğer günlerde ise 20-22 derece arasında seyredecek.
İstanbul’da yağışların perşembe günü başlaması ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Şehirde sıcaklıkların hafta boyunca 19-21 derece arasında olması tahmin ediliyor.
İzmir’de salı akşam saatlerinde kısa süreli yağış geçişi beklenirken, perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Kentte hava sıcaklığının hafta boyunca 25 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak? (21 Nisan Pazartesi)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle kuzey ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebilir.
21 Nisan 2025 Pazartesi— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 21, 2025
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🌡️Hava Sıcaklığı: Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/UV0ft2pKT7
Hava sıcaklıkları yükselişte
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.
Bölge bölge hava durumu tahmini
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Sivas'ın güney ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Bayburt hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun (Van hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu