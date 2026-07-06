Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde sağanak alarmı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin güney, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra ise Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimlerinde de öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar da etkili olacak

Yağışların yanı sıra rüzgarın da bazı bölgelerde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Ülkenin güneydoğu kesimlerinde ise rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden, diğer bölgelerde ağırlıklı olarak kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.