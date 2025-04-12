Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde yağış alarmı! Kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü için yurt genelini kapsayan yağış ve fırtına uyarısı yayımladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Marmara, Ege, Akdeniz’in batı ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.

Kıyı kesimlerde, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin edilirken; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Rize, Trabzon ve Giresun’un doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olabileceği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını isterken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti.

Batı bölgelerde sıcaklıklar yükselişe geçerken, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca artması bekleniyor.

Rüzgar ise ülke genelinde değişen yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Karadeniz kıyılarında batılı, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli, Akdeniz’in iç kesimlerinde ve İç Anadolu’nun güneyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgarlar ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) görülebilir.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

SAKARYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar ve Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bolu, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARABÜK °C, 5°C

Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, (Giresun ve Gümüşhane hariç) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu