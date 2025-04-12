Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde yağış alarmı! Kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Nisan Cumartesi günü için saat vererek uyardı! Türkiye genelinde aralıklı yağışlar beklenirken, bazı bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Karadeniz’in doğusunda ise kuvvetli sağanaklar görülecek. Sıcaklıkların batıdan başlayarak artması bekleniyor. Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimleri için don ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Rüzgar ise bazı bölgelerde fırtına hızında esecek. İşte 12 Nisan Cumartesi hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü için yurt genelini kapsayan yağış ve fırtına uyarısı yayımladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Marmara, Ege, Akdeniz’in batı ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.
Kıyı kesimlerde, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin edilirken; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Rize, Trabzon ve Giresun’un doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olabileceği belirtildi.
Meteoroloji yetkilileri, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını isterken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti.
Batı bölgelerde sıcaklıklar yükselişe geçerken, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca artması bekleniyor.
Rüzgar ise ülke genelinde değişen yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Karadeniz kıyılarında batılı, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli, Akdeniz’in iç kesimlerinde ve İç Anadolu’nun güneyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgarlar ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) görülebilir.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
SAKARYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar ve Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
NEVŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bolu, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KARABÜK °C, 5°C
Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
SİNOP °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, (Giresun ve Gümüşhane hariç) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Doğu Anadolu
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu