Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar artacak, İstanbul yanacak!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde bunaltan sıcaklar etkili olmaya başladı. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, hafta sonu sıcaklıklarda bölge bölge 4-6 derece arasında düşüş gerçekleşeceğini belirtti.

Çalışkan, "Önümüzdeki hafta salı günü Cezayir'den yüksek seyreden sıcaklıkların daha da sıcağı geliyor" dedi. İstanbul'da sıcaklığın 40 dereceye ve Ege Bölgesi'nde ise 45 dereceye çıkacağını belirten Çalışkan, megakentte poyrazın sert eseceğini belirtti.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkii, İç Anadolu (Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecek ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 42

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 39

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu 29