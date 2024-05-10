Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan İstanbul için uyarı: Saat verildi

İstanbul için peş peşe uyarılar geliyor. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin ardından İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan uyarı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde hafta sonu sağanak ve pazar günü sabah saatlerine kadar fırtına beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak özere yurdun büyük bölümü yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

İstanbul'da saat 18.00'dan itibaren aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor.

Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlı sistem nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde esmesi, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul Valiliği de İstanbul ve çevresinde beklenen fırtına ve toz taşınımına ilişkin uyarı yaptı. Fırtınanın bu sabah başlayıp cumartesi öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor. Valiliğin meteoroloji uzmanlarının tahminlerine dayanarak yaptığı uyarılara göre, Marmara’da rüzgarın, cuma öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esmesi, cumartesi günü öğle saatlerinde de etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tahminlere göre beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinde sona erecek.

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre, cuma (10 Mayıs) gününden itibaren Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul'da sağanak Ankara ve İzmir'de ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 9-15 Mayıs haftasında genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları hafta sonunda yurt genelinde azalacak. Yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonunda ise yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak.