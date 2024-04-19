Meteoroloji, valilikler ve AKOM'dan son dakika uyarısı: İstanbul dahil 45 il için alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, valiliklerden ve AKOM'dan son dakika uyarısı geldi. Meteroloji yarın için yaptığı uyarıda, 45 kente sarı kodlu alarm verdi. Son değerlendirmelere göre, Marmara ve Ege'de bu gece, Batı Akdeniz'de yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu bölgelerdeki sağanağın ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Fırtına uyarısı

İç ve batı kesimler için ise fırtına uyarısı var. Bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile batı ve orta Karadeniz'de beklenen rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan yapılan uyarıda ise,"Halihazırda il genelinde hafif şekilde görülen yağışların, Cumartesi (yarın) erken saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esecek rüzgar ile birlikte etkisini arttırması bekleniyor" bilgisine yer verildi.

Açıklamada, "Cumartesi, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerde başlaması beklenen sağanak yağmur geçişlerinin öğle saatlerine doğru il geneline yayılacağı, akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50kg/m2) etkili olacağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın cumartesi geç saatlerde etkisi kaybetmesi pazar günü itibari ile de şehri terk etmesi bekleniyor. Halihazırda 12-14°C aralığına gerileyen sıcaklıkların tekrardan 20°C'lerin üzerine yükseleceği öngörülüyor" denildi.

Ankara ve İstanbul Valiliği'nden uyarı

Ankara Valiliği, yarın il genelinde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkentte bu geceden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece yarısı etkisini kaybedeceğinin aktarıldığı açıklamada, "İl genelinde kuvvetli fırtına beklendiğinden, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, "Marmara'da rüzgarın Cumartesi sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu, öğleden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.

Sarı kodlu alarm verilen 45 il

MGM'nin 45 il için sarı kodlu uyarı verdiği iller şöyle:

"Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce"