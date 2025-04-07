Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! Soğuk hava ülkeyi sardı: İstanbul’da kar yağacak mı?

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları aniden düşerken, pek çok ilde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor. İstanbul’da sağanak yağış etkisini artırırken, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu illeri ile İç Anadolu’da pek çok şehirde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların; Trakya, Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, diğer bölgelerde ise yağmur ve sağanak olarak görüleceği bildirildi. Özellikle Marmara, kıyı Ege, Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlara dikkat çekiliyor.

10 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Rüzgar ve fırtına uyarısı

Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde ise güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40–70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı hızla geriledi

Marmara bölgesinde hava sıcaklıklarında 3 ila 5 derecelik düşüş yaşanacağı belirtilirken, diğer bölgelerde ise belirgin bir değişiklik öngörülmüyor.

Edirne’de kar başladı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Edirne’de sabah saatlerinde sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir biçimde azaldı. Bulgaristan sınırındaki yüksek kesimlerde başlayan kar, kent merkezine kadar ulaştı. Sıcaklığın 2 dereceye kadar düştüğü kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar beklentisi

İstanbul’da gün boyu süren sağanak yağışın ardından, uzmanlar kentin yüksek kesimlerinde kısa süreli sulu kar görülebileceği tahmininde bulundu. Ancak kent genelinde ciddi bir kar yağışı öngörülmüyor.

Meteoroloji, vatandaşları yerel kuvvetli yağışlar, ani sıcaklık düşüşleri ve rüzgârlı havaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bugün hava nasıl olacak? (7 Nisan Pazartesi 2025)

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Çok bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 18°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı gece saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla yüksekleir karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Van, Şırnak ve Hakkâri çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 21°C

Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı