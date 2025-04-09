Meteoroloji'den 3 uyarı birden: Yağış, fırtına ve toz taşınımı kapıda! (Bugün hava nasıl olacak? 9 Nisan hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü için ülke genelini kapsayan önemli hava durumu uyarılarında bulundu. Açıklamaya göre; Türkiye’nin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, birçok bölgede ise sağanak yağış, kar ve karla karışık yağmur görülecek.

Yağışlı hava etkisini genişletiyor

İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da ise gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor. Karla karışık yağmur ve kar yağışı ise özellikle Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde etkili olacak.

Kuvvetli yağış uyarısı verilen iller

Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari ile Antalya’nın batısı ve Van’ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Toz taşınımı ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiği bildirildi. Bu durumun görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde bozulma ve çamur şeklinde yağış gibi sonuçlara neden olabileceği ifade ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Hava sıcaklığı düşüyor

Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Çok bulutlu, bölgenin iç ve güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta, Burdur ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bati Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

KARABÜK °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, güneydoğu kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı