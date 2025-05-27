Meteoroloji’den 5 günlük uyarı! İstanbul’da yağmur devam edecek mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Mayıs tarihli hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul'da cuma gününe kadar sağanak yağış beklenirken, birçok bölgede kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte il il güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 27 Mayıs Salı gününe ait hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Marmara, Ege’nin doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu ile Adana çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Özellikle Ege'nin doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in güneydoğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul’da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Bu akşam saatlerinde il genelinde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji, İstanbul’da salı günü hariç hafta boyunca sağanakların etkili olacağını belirterek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
Toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve solunum sıkıntılarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
İl il öne çıkan hava durumu tahminleri (27 mayıs)
Marmara
İstanbul: 11°C / 21°C – Bu akşam sağanak yağışlı
Edirne: 11°C / 24°C – Parçalı bulutlu
Balıkesir: 10°C / 25°C – Az bulutlu
Ege
İzmir: 15°C / 27°C – Az bulutlu
Afyonkarahisar: 11°C / 23°C – Akşam saatlerinde sağanak
Muğla: 10°C / 27°C – Az bulutlu
İç Anadolu
Ankara: 13°C / 23°C – Akşam saatlerinde yerel sağanak
Eskişehir: 9°C / 22°C – Kuvvetli sağanak uyarısı
Konya: 15°C / 27°C – Kuzeyde yerel sağanak bekleniyor
Akdeniz
Adana: 19°C / 30°C – Akşam yerel sağanak
Antalya: 21°C / 31°C – Parçalı bulutlu
Hatay: 21°C / 29°C – Az bulutlu
Karadeniz
Zonguldak: 16°C / 22°C – Kuvvetli sağanak
Samsun: 16°C / 20°C – Aralıklı sağanak (yarın için)
Trabzon: 19°C / 22°C – Yağışlı hava bekleniyor
Doğu Anadolu
Erzurum: 11°C / 23°C – Aralıklı sağanak (yarın)
Van: 12°C / 23°C – Yağış bekleniyor
Malatya: 20°C / 34°C – Az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır: 21°C / 37°C – Az bulutlu, sıcak
Gaziantep: 21°C / 33°C – Parçalı bulutlu
Mardin: 25°C / 33°C – Az bulutlu