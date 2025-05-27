Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 27 Mayıs Salı gününe ait hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Marmara, Ege’nin doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu ile Adana çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Özellikle Ege'nin doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in güneydoğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Bu akşam saatlerinde il genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, İstanbul’da salı günü hariç hafta boyunca sağanakların etkili olacağını belirterek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve solunum sıkıntılarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İl il öne çıkan hava durumu tahminleri (27 mayıs)

Marmara

İstanbul: 11°C / 21°C – Bu akşam sağanak yağışlı

Edirne: 11°C / 24°C – Parçalı bulutlu

Balıkesir: 10°C / 25°C – Az bulutlu

Ege

İzmir: 15°C / 27°C – Az bulutlu

Afyonkarahisar: 11°C / 23°C – Akşam saatlerinde sağanak

Muğla: 10°C / 27°C – Az bulutlu

İç Anadolu

Ankara: 13°C / 23°C – Akşam saatlerinde yerel sağanak

Eskişehir: 9°C / 22°C – Kuvvetli sağanak uyarısı

Konya: 15°C / 27°C – Kuzeyde yerel sağanak bekleniyor

Akdeniz

Adana: 19°C / 30°C – Akşam yerel sağanak

Antalya: 21°C / 31°C – Parçalı bulutlu

Hatay: 21°C / 29°C – Az bulutlu

Karadeniz

Zonguldak: 16°C / 22°C – Kuvvetli sağanak

Samsun: 16°C / 20°C – Aralıklı sağanak (yarın için)

Trabzon: 19°C / 22°C – Yağışlı hava bekleniyor

Doğu Anadolu

Erzurum: 11°C / 23°C – Aralıklı sağanak (yarın)

Van: 12°C / 23°C – Yağış bekleniyor

Malatya: 20°C / 34°C – Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: 21°C / 37°C – Az bulutlu, sıcak

Gaziantep: 21°C / 33°C – Parçalı bulutlu

Mardin: 25°C / 33°C – Az bulutlu