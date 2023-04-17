Meteorolojiden Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.