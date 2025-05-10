Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! 11 ilde sağanak ve fırtına etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Mayıs Cumartesi gününe yönelik hava durumu tahminlerinde birçok bölgede sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun bazı illerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi. Rüzgarın ise kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Mayıs Cumartesi günü için yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu nedenle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Rüzgarın; Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Özellikle İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi olasılığı nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı uyarıda bulunuldu.
Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde düşerken, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Bölgelere göre; il il hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ege
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ve Göller yöresi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 -80 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Konya ve Karaman haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu