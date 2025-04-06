Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazartesiden itibaren etkili: Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor (6 Nisan hava durumu)

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak 7 Nisan Pazartesi gününden itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş beklendiği bildirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, Pazartesi günü Trakya’dan başlayarak yurda giriş yapacak soğuk hava dalgası, İstanbul genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına düşmesine neden olacak.

Yağışların Pazartesi günü kent genelinde yer yer kuvvetli olacağı, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 30 ila 60 kilometre hızla eseceği; bazı bölgelerde kısa süreli fırtına (50–70 km/saat) görülebileceği ifade edildi.

Salı sabahına dikkat

8 Nisan Salı günü ise İstanbul’un parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüne uyanması bekleniyor. Sabahın erken saatlerine kadar Anadolu Yakası’nda yerel yağışların görülebileceği bildirildi.

Valilik, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tahmin, değerlendirme ve erken uyarıları takip etmeleri gerektiğini hatırlatarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

AKOM'dan uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından "Yeni haftayla birlikte sıcaklık değerlerinin 8 - 14 derece bahar değerlerinin altına gerilemesi beklenmektedir" uyarısında bulunuldu.

Bugün hava nasıl olacak? (6 Nisan Pazar 2025)

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, sıcaklık düşüşü ile birlikte gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışl geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Iğdır, Van ve Hakkâri çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı