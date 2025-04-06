Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazartesiden itibaren etkili: Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor (6 Nisan hava durumu)
İstanbul Valiliği ve AKOM, 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla kente giriş yapması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece düşmesi, yağışların ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşabileceği belirtildi. Salı sabahına kadar Anadolu Yakası’nda yerel yağışlar görülebilir. Peki yeni haftada hava durumu nasıl? Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak 7 Nisan Pazartesi gününden itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş beklendiği bildirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, Pazartesi günü Trakya’dan başlayarak yurda giriş yapacak soğuk hava dalgası, İstanbul genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına düşmesine neden olacak.
Yağışların Pazartesi günü kent genelinde yer yer kuvvetli olacağı, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 30 ila 60 kilometre hızla eseceği; bazı bölgelerde kısa süreli fırtına (50–70 km/saat) görülebileceği ifade edildi.
Salı sabahına dikkat
8 Nisan Salı günü ise İstanbul’un parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüne uyanması bekleniyor. Sabahın erken saatlerine kadar Anadolu Yakası’nda yerel yağışların görülebileceği bildirildi.
Valilik, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tahmin, değerlendirme ve erken uyarıları takip etmeleri gerektiğini hatırlatarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
AKOM'dan uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından "Yeni haftayla birlikte sıcaklık değerlerinin 8 - 14 derece bahar değerlerinin altına gerilemesi beklenmektedir" uyarısında bulunuldu.
Bugün hava nasıl olacak? (6 Nisan Pazar 2025)
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, sıcaklık düşüşü ile birlikte gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışl geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, (Iğdır, Van ve Hakkâri çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 11°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı