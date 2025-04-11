Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! İstanbul'da çatılar uçtu, arabalar zarar gördü
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur ve fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ilçede çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve bina hasarları yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise kuvvetli rüzgar, sağanak ve çığ uyarısı yaptı. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde ulaşımda aksamalar, zirai don ve çatı uçmaları gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
İstanbul’da 11 Nisan 2025 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, kent genelinde birçok olumsuzluğa yol açtı.
Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğri Çınar Sokak’ta fırtına nedeniyle uçan çatı parçaları park halindeki 3 araca zarar verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, parçaları toplayarak güvenli bölgeye taşıdı.
Kartal Kordon Boyu Mahallesi Akdeniz Caddesi’nde devrilen ağaçlar, 4 aracın hasar görmesine neden oldu. Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Ertuğrul Sokak’ta ise bir binanın dış sıvası koparak çevreye savruldu.
Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak’ta daha önce boşaltılmış olan metruk bir binada kısmi çökme yaşanırken, zabıta ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sancaktepe Merve Mahallesi Dursun Sokak’ta ise 5 katlı bir binanın çatısı fırtına nedeniyle uçtu; sokaktaki aydınlatma direkleri ve enerji hatları zarar gördü.
Bugün hava nasıl olacak? (11 Nisan Cuma hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre ise bugün ülke genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Rize, Trabzon’un doğusu, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklenirken, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’de yer yer 80 km/saat hızla esen fırtına tahmin ediliyor.
Meteoroloji’den 3 kritik uyarı
Kuvvetli yağış uyarısı: Doğu Karadeniz kıyıları ve bazı iç bölgelerde sel ve su baskını riskine dikkat çekildi.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de çatı uçması, soba/doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksama uyarısı yapıldı.
Zirai don uyarısı: Gece saatlerinden itibaren İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde don bekleniyor. Tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli olması istendi.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Balıkesir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
SAKARYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Batı Akdeniz kıyıları dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
NEVŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARABÜK °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun'un iç, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak kar yağışlı
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı