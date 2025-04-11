Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! İstanbul'da çatılar uçtu, arabalar zarar gördü

İstanbul’da 11 Nisan 2025 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, kent genelinde birçok olumsuzluğa yol açtı.

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğri Çınar Sokak’ta fırtına nedeniyle uçan çatı parçaları park halindeki 3 araca zarar verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, parçaları toplayarak güvenli bölgeye taşıdı.

Kartal Kordon Boyu Mahallesi Akdeniz Caddesi’nde devrilen ağaçlar, 4 aracın hasar görmesine neden oldu. Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Ertuğrul Sokak’ta ise bir binanın dış sıvası koparak çevreye savruldu.

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak’ta daha önce boşaltılmış olan metruk bir binada kısmi çökme yaşanırken, zabıta ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sancaktepe Merve Mahallesi Dursun Sokak’ta ise 5 katlı bir binanın çatısı fırtına nedeniyle uçtu; sokaktaki aydınlatma direkleri ve enerji hatları zarar gördü.

Bugün hava nasıl olacak? (11 Nisan Cuma hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre ise bugün ülke genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Rize, Trabzon’un doğusu, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklenirken, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’de yer yer 80 km/saat hızla esen fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 3 kritik uyarı

Kuvvetli yağış uyarısı: Doğu Karadeniz kıyıları ve bazı iç bölgelerde sel ve su baskını riskine dikkat çekildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de çatı uçması, soba/doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksama uyarısı yapıldı.

Zirai don uyarısı: Gece saatlerinden itibaren İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde don bekleniyor. Tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli olması istendi.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Balıkesir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

SAKARYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Batı Akdeniz kıyıları dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARABÜK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun'un iç, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak kar yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı