Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs 2025 tarihli hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Yağış beklenen bölgeler

Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bolu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Gaziantep’in batısı ve Kilis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr uyarısı

Marmara bölgesinde kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklenen kuvvetli rüzgâr için vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının güney ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi. Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’de gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Öte yandan, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.