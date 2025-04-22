Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı (22 Nisan Salı hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelini kapsayan yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun, Siirt çevreleri, Aydın’ın güney ilçeleri ve Antalya’nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken, görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği belirtildi.

Rüzgar uyarısı

Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği; ancak Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiği açıklandı. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sıcaklıklar yükselişte

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ülke genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle batı ve güney kesimlerde sıcaklıkların daha da yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.