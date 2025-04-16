Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Havalar ısınıyor ancak... (16 Nisan hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan 2025 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Tahminlere göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde sağanak yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

Yağış beklenen bölgeler

Orta Karadeniz’in Çorum hariç büyük kısmı, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Sise dikkat!

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun batısında pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bu bölgelerde görüş mesafesi azalabileceği için sürücüler dikkatli olmalı.

Zirai don ve buzlanma uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülebilir. Özellikle İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu için hafif zirai don uyarısı yapıldı. Tarım faaliyetleriyle ilgilenenlerin tedbirli olması gerekiyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Özellikle dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması önem taşıyor.

Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceğini belirtti. Bahar aylarıyla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlıyor.

Rüzgar hafif esecek

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.