MEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Ege’ye önemli görev

Mersin Üniversitesi, STAR'ın Kalite Güvencesi ve Sürekli İyileştirme Komitesi Başkanlığı'nı yürüten Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Ege'nin, 'STAR Sosyal, Beşerî ve Temel Bilimler Lisans Programları Akreditasyon Kurulu Üyesi' olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Sosyal Beşerî ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR); Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerin sosyal, beşeri ve temel bilimler lisans programlarının gelişiminin teşvik edilmesi, sürekli iyileştirilmesi, eğitim-öğretim kalitesinin güvence altına alınması, üniversitelerin İşletme, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat/Ekonomi, Finans, Bankacılık, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programlarının değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerini yürütüyor. STAR ayrıca, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Türkiye’de yetkilendirilen alanında tek ulusal akreditasyon kuruluşu olma özelliğini de taşıyor.

"Beni gururlandıran bu görevle sorumluluklarım arttı"

Konu ile ilgili konuşan Prof. Dr. İlhan Ege, “Türkiye’nin kalite ve akreditasyon yolculuğunda 27 yıldır farklı kademelerde görev aldım. Son 15 yıldır da yükseköğretimde kalite ve akreditasyon konularında görev almaktayım. En son olarak da STAR Kalite Güvencesi ve Sürekli İyileştirme Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktaydım. Sosyal Beşerî ve Temel Bilimler alanında bölüm akreditasyon başvurularının nihai olarak değerlendirildiği en üst kurul olan STAR Sosyal, Beşerî ve Temel Bilimler Lisans Programları Akreditasyon Kurulu’nda görevlendirilmem beni gururlandırmakla birlikte sorumluluklarımız daha da artmıştır. Ülkemizdeki yükseköğretimin akreditasyon süreçlerine, İşletme ve benzeri alanlardaki olumlu gelişmelerin artmasına elimizden gelen katkıyı vermeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.