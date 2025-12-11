MHP, 120 sayfalık Terörsüz Türkiye raporunu Meclis'e sundu
MHP, 'Terörsüz Türkiye' çalışmasına ilişkin hazırladığı 120 sayfalık kapsamlı raporu TBMM Başkanlığı’na teslim etti. Parti adına değerlendirmede bulunan MHP’li Feti Yıldız, “Suça karışmamış olanlar denetimli serbestlik süresine tabi olacaklar. Kanuni düzenleme için PYD dahil örgütün dağıtılması şartı var” ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Terörsüz Türkiye Komisyonu sonrası 120 saylık raporunu TBMM Başkanlığı'na sundu.
MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hazırlanan rapora ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.
"Suça karışmamış olanlar denetimli serbestlikten yararlanacak"
Görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldız, "Suça karışmamış olanlar denetimli serbestlik süresine tabi olacaklar. Kanuni düzenleme için PYD dahil örgütün dağıtılması şartı var" ifadelerini kullandı.
Yıldız ayrıca, raporda ağırlıklı olarak siyasi analizlere yer verdiklerini belirtti.
Çalışmanın tamamlanmasının ardından kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapılmasının planlandığı aktarıldı.