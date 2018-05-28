MHP Diyarbakır 2’nci sıra adayı çekildi

28 Mayıs 2018

MHP’nin Diyarbakır’da 2’nci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Rabia Görmez, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Görmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “An itibariyle milletvekilliği adaylığımdan istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur” dedi.

Görmez’in çekilmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, Görmez’in teşkilat içerisinden biri olmadığını ve sadece 12 kişilik listede bulunmak için müracaatta bulunduğunu belirterek, “YSK’ya da verdiği istifa dilekçesinde sağlık sorunlarını belirtmiş. Kendisi ev hanımı, aynı zamanda kayınvalidesi rahatsız. Bu nedenlerle seçim çalışmalarında bulunamayacağı için istifa etmiş” dedi.

Seçim çalışmalarında ikinci sıranın çok önemli olduğunu ifade eden Kayaalp, “İkinci sıradaki çalışamadığı zaman bunun altındakiler rahatsızlık duyarlar. İkinci sıraya girmesi de tesadüfen gelişen bir olay. Aynı zamanda kendisi Ankaralı ve Diyarbakır’da kapı kapı dolaşıp oy istemenin güvenlik sorunları oluşturacağını da düşünmüş. Bu nedenlerle istifa etmiş” diye konuştu.

Kaynak: İHA