MHP Genel Başkanı Bahçeli'den apolet açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "(Muharrem İnce'nin sözleri) Bu komutanımızın (Korgeneral İsmail Metin Temel) apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Sivas Bölge İstişare Toplantısı"nda konuştu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "(Muharrem İnce'nin sözleri) Bu komutanımızın (Korgeneral İsmail Metin Temel) apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır." dedi.
"Milletimiz kötülüğü kurutacak güçtedir"
Bahçeli, "İnce işçilikle apolet sökmenin hevesine kapılan edep ve terbiye yoksunu siyasi duruşa Sivas, Yozgat, Tokat, Adıyaman, Amasya kısaca büyük milletimiz, doğudan batıya, kuzeyden güneye haddini bildirecek karardadır, kötülüğü kurutacak güçtedir." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA