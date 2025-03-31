MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı

Siyasi partiler arasında Ramazan Bayramı kapsamında gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma programında bu yıl bir ilk yaşandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yönelik açıklamalarının ardından başlayan temas sürecinde daha önce iki kez bir araya gelen MHP ve DEM Parti heyetleri, bu kez bayramlaşma vesilesiyle buluştu.

"Kardeşliğin hakim olduğu bir gün"

Milliyetçi Hareket Partisi heyeti, DEM Parti genel merkezine bayram ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bugün bayram, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. MHP olarak bu bayramda sayın Genel Başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik" ifadelerini kullandı.

Partilerin bayramlaşma programı nasıl?

AK Parti

AK Parti’de bayramlaşma heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlık edecek. Heyette Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Uçan yer alacak.

AK Parti’yi MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti ve Doğru Yol Partisi ziyaret edecek.

MHP

MHP’nin bayramlaşma programı 31 Mart Pazartesi günü yapılacak. Kabul heyetinde Zühal Topcu, Turan Şahin ve Özmen Alp Giray Erdemir bulunacak. Ziyaret heyetinde ise Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Esma Özdaşlı ve Şahin Kartal yer alacak.

MHP ilk olarak DSP heyetini, ardından AK Parti’yi, sonrasında ise DEM Parti heyetini kabul edecek. Program, Saadet, DEVA, Gelecek ve BBP ile devam edecek. MHP heyeti de aynı saatlerde bu partilere ziyaret gerçekleştirecek.

DEM Parti

DEM Parti heyeti de 31 Mart’ta bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirecek. Heyette Sözcü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve Zeyno Bayramoğlu yer alacak.

DEM Parti’nin ziyaret edeceği partiler arasında AK Parti, MHP, Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi bulunuyor.

İYİ Parti

İYİ Parti’de bayramlaşma heyetinde, Genel Başkanın talimatıyla gençlik kolları da yer alacak. Kabul heyetinde Selcan Taşçı ve Ali Demir, ziyaret heyetinde ise Alper Akdoğan ve Burcu Akçaru Üstbaş görev alacak.

İYİ Parti, bayramlaşma kapsamında aralarında AK Parti, BBP, Gelecek, DEVA, Saadet, Demokrat, Yeniden Refah, Memleket, Anahtar ve Zafer Partisi gibi birçok siyasi partiyle bir araya gelecek.