“MHP’nin baraj sorunu yok, 24 Haziran’da ithamları yıkacağız” 

10 Haziran 2018

Partisinin İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla il teşkilatları ve milletvekilleri adaylarının katılımıyla Kültürpark Fuar Alanı 3 No’lu holde gerçekleşen İzmir Merkezli Bölge İstişare Toplantısı’nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı için destek istedi.

Türkiye’nin kuşatma altında olduğunu ifade eden Bahçeli, Türk milletinden intikam almak, geçmişteki mağlubiyetlerin acısını çıkarmak için kuyruğa giren iç ve dış düşmanların zaaf ve zayıf bir anımızı kollamaya başladıklarını söyledi.

“Yediklerini içtiklerini burunlarından fitil fitil getiririz”

Bu maksatla terör örgütlerinin de kışkırtıldığını dile getiren Bahçeli, “Güney sınırlarımız boyunca kanlı ve karanlık hesaplar yapılmaktadır. PKK/PYD/YPG küresel emperyalizmin kiralık cinayet tetikçileri olarak kullanılmaktadır. FETÖ ise 15 Temmuz 2016’da darbe ve işgale teşebbüs etmiştir. PKK ile FETÖ arasında hiçbir fark yoktur. Bu hain terör örgütleri bir madalyonun ön ve arka yüzleri gibidir. Türk ve İslam düşmanları etnik hassasiyet ve dini inançları istismar ederek istila ve ihanet çeteleri kurmuşlardır. Peşinden de Anadolu’ya sürmüşler, Türk milletinin üstüne salmışlardır. Bir olmazsak, dayanışma içinde mücadele etmezsek zulmün elebaşları, cinayet çeteleri durmayacak, vazgeçmeyecektir. İşte son günlerde FETÖ’nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır. PKK zaten kan dökmeye, can almaya devam etmektedir. İzmir’den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum: Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır. Varlığımıza göz koyanların gözünü oyarız. Bağımsızlığımıza leke sürmeye kalkışanları değil İzmir’de denize dökmek, alayını cehennemin dibine kadar kovalar yediklerini içtiklerini burunlarından fitil fitil getiririz. Biz çağlara damga vurmuş büyük Türk milletiyiz. Biz emek emek, feraset ve fedakarlıkla kurulmuş Türkiye’yiz. Biz muzaffer bir milletin, muhteşem bir tarihin varisleri ve nesilleriyiz. Taviz yoktur. Korku yoktur” diye konuştu.

Cumhur İttifakı’na destek

Vatana, millete, bayrağa sahip çıkmanın yolunun sandıkta üç hilale vurulacak 'evet' mühründen geçtiğini dile getiren Bahçeli, “Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunun yanı sıra, TBMM’de çok güçlü bir MHP grubunun tesis ve tecellisi ise yürütmenin denge ve denetimi için hayati önem ve değere sahiptir. Her kardeşim, her vatandaşım 24 Haziran’da mutlaka sandığa gitmeli, demokratik görevini yapmalı, oyunu kullanmalı, iradesini göstermelidir. Eğer tarihi demokrasi görevi ihmal edilirse fırsatçılara gün doğacak, sandık neticeleri şaibe ve soru işaretleriyle tartışmaya açılacaktır. Bu doğru değildir. Bu meşru da değildir. Sandığa gideceğiz, Türkiye’nin geleceğine oy vereceğiz. Sandığa gideceğiz, Cumhur İttifakı’na destek vereceğiz. Sandığa gideceğiz, çözülmemizi bekleyen, düşmemizi gözleyen, birbirimize girmemizi projelendiren husumet yuvalarına, haysiyet yoksunlarına tarihi bir ders vereceğiz. Meclis’in güçlü olması için MHP’yi yükselteceğiz. Türk milletinin rahat bir nefes alması için MHP’yi hak ettiği mevki ve zirvelere taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“Millet ittifakı partileri hezeyan içinde”

Sözde millet ittifakında toplanan partilerin hezeyan içinde olduğunu öne süren MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Ne dedikleri belli değildir. İlkeleri belirsizdir. Siyasi ahlakları silik ve sönüktür. Hepsi birden Türkiye’nin aleyhine çalışmaktadır. FETÖ’ye itirazları yoktur. PKK’yla ilgili tepki ve kaygıları duyulmamıştır. Hepsi birden ağız birliği etmişçesine terörist Demirtaş’ın hayranı kesilmişlerdir.Sözde Kürt sorununu tanımak için kolları sıvamışlardır. Türkiye düşmanlarının taşeron ve temsilciliğine talip olmuşlardır. Milli değiller. Dürüst değiller. İradeli değiller. Adam gibi adam olmaktan da çok uzaklar. Bu itibarla bunların ittifakı millet değil zillettir. 24 Haziran’da zillet kaybedecek, hak ettiği demokratik cezayla tanışacaktır. Kim kiminle beraber, kim hangi değerleri savunuyor, kim milletin ve devletin yanında kim değil artık bellidir. Kimler PKK/PYD/YPG ile ele ele tutuşuyor, kimler Pensilvanya’ya selam çakıyor geldiğimiz bu aşamada malumdur. Zillet ittifakı ahlaki açıkta, samimiyet noksanlığında, sadakat ve vatana sevgi zafiyetinde rakipsizdir. Açıldıkça açılıyorlar, dikiş ve yama tutmuyorlar” dedi.

“Milli kurumları kapatacaklarmış”

İttifakın milli kurumları kapatmak için de çağrı ve vaatte bulunduklarını eleştiren Bahçeli, şunları söyledi:

“TİKA’yı kapatacaklarmış. TRT’yi satacaklarmış. Yerli otomobil üretilmesine izin vermeyeceklermiş. Hızlı treni kaldıracaklarmış. Biz istikrar diyoruz. Güçlü gelecek diyoruz. Çağın standartlarının üzerinde biz Türkiye istiyoruz. 2023’ün Lider Ülkesi Türkiye olsun inancıyla yürüyoruz. Bunlar; kapatılan, geleceği karartılan, milli değerleri dağıtılıp savrulan Türkiye hayaliyle yaşıyorlar. Biz; sınır güvenliğini sağlamış, terör tehdidini bertaraf etmiş, toplumsal huzur ve refahı sağlamış beka içinde bir Türkiye’ye doğru yürüyelim diyoruz. Bunlar; El-Bab’da ne işiniz var, Afrin’e girmeyin, Menbiç’e yanaşmayın, Kandil’e dokunmayın diyorlar. Biz; şehidin şühedanın hakkı var, onların kanına girenlerden soracak bir hesabımız var diyoruz. Zillete bulaşanlar; Edirne Kapalı Cezaevi’ni tavaf edip, özgürlük ve tahliye nutukları atıyorlar. Aziz milletimiz bu kirli fail ve hesapları görüyor. Ülkesinin içine düşürülmek istendiği karanlık hesapları fark ediyor. İşte bu yüzden devletine sahip çıkıyor, milli beka diyor, Cumhur İttifakında karar kılıyor. Çünkü Türk milleti biliyor ki, Cumhur İttifakı Türkiye’nin teminatıdır.”

“Ne Sincar’a göz yumarız, ne Mahmur ne de Menbiç’e tahammül ederiz”

Teröristlerin kökünün kurutuluncaya kadar terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Bahçeli, “Bu, Türk devletinin namus borcudur. Milliyetçi Hareket Partisi de her daim devletinin ve milletinin yanındadır, destekçisidir. Kandil’e doğru sefere çıkan Mehmetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bir gece ansızın Kandil’de görünerek, kanlı ve vahşet tepesine Türk bayrağını dikmek artık mecburiyettir, şeref ve vatan görevidir. Kahramanlarımızın direncini kırmak, moralini bozmak için sıraya girenler de başaramayacaklar, amaçlarına ulaşamayacaklardır. Ne Kandil tanırız. Ne Sincar’a göz yumarız. Ne Mahmur ne de Menbiç’e tahammül ederiz. Vatanımıza göz diken kim varsa hesap ve planlarında boğarız” diye konuştu.

Yunanistan’a ‘Kıbrıs’ tepkisi

Yunanistan’ın propaganda ve tanıtım filmlerinden rahatsız olduğunu ifade eden Bahçeli, “Niye, çünkü Kıbrıs Türk toprağı olarak gösteriliyormuş. Bu akılsız ve ahmaklara sorarım, ne yapacaktık, nasıl gösterecektik? Üstüne basa basa ilan ve ifade ediyorum: Kıbrıs Türk’tür, Türk’ün yurdudur, Türk kalacaktır. Ege adaları üzerinde oyun oynayan Yunanistan hükümeti haddini bilsin, dedelerinin denizin dibinde can çekiştiği günleri sakın ha unutmasın. Aynısını yapacak, Yunan emellerine Ege’yi mezar edecek irade hamd olsun yaşıyor, sonsuza kadar da yaşamaya devam edecek” dedi.

“MHP’nin baraj sorunu yok, 24 Haziran’da ithamları yıkacağız”

2007 Milletvekili Genel Seçimlerinde partilerinin barajı aşamayacağı propagandası yaptıklarını kaydeden Bahçeli, şöyle konuştu:

“Kiralık anketçiler partimizi baraj altında göstermek için sıraya girmişlerdi. Milliyetçi Hareket Partisi 2007 seçimlerinde TBMM’de 70 milletvekili ile temsil edilecek oy almıştı. 2011 Milletvekili Genel Seçimlerine giderken ahlaksız kumpaslara maruz kaldık. Anketçiler ve çevresindeki simsarlar aynı kirli tezviratlarla baraj altında kalacağımızı iddia ettiler. Milletimiz 2011 seçimlerinde TBMM’ye 53 MHP milletvekilini gönderdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde baraj altında kalacağımız söyleyen pek çıkmıyordu ama bundan daha vahim bir durum vardı. O da şimdilerde tedavülde tutulan dip dalga lafının sık sık telaffuz edilmesiydi. 7 Haziran seçimleri sonrası dip dalga söylemlerini diline dolayanlar kaostan medet ummuş, krize bel bağlamış, teröristlere siper olmuşlardı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde partimiz baraj atında kalma iddia ve iftiralarına rağmen TBMM’de yerini aldı. Biz defalarca söyledik, dilimizde tüy bitti. Ama cahile ne anlatsak boş, gafile ne söylesek nafile. MHP’nin baraj sorunu yoktur. Türk milleti MHP’siz, MHP milletsiz yapamaz. MHP, Türkiye ve Türk milletinin güvencesidir. MHP, aşılmaz kale, bükülmez bilek, geçilmez burçtur. Yeni bir doğuş olarak gördüğümüz c. Kötü niyet sahiplerini şaşkına çevireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi başaracak, şeytani kurgu ve tuzakları alt üst edecektir. Altını çizerek hatırlatmak isterim ki, bizim yapacağımız pek çok şey vardır."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelecek yüzyılların teminatı olduğunu belirten Bahçeli, yeni sistemle gelecek olan uygulamalar ile vaatlerini de anlattı. Af konusunu yineleyen Bahçeli, teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması için mücadele edeceklerini söyledi.

Konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’ya hareket etmek üzere kentten ayrıldı.

Kaynak: İHA