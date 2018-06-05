MHP'nin Bölge İstişare Toplantıları başlıyor

05 Haziran 2018

Seçimlere sadece 18 gün kaldı.

Seçim çalışmaları kapsamında, MHP'nin "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?" temalı bölge istişare toplantıları yarın başlıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve milletvekili adaylarının katılımıyla yapılacak toplantılar 30 il teşkilatını kapsayacak. Sivas, Kayseri, Konya, Bursa ve İzmir il merkezlerindeki bölge istişare toplantıları da kapalı spor salonlarında yapılacak.

Söz konusu toplantıların tarih ve kapsadığı iller

6 Haziran 2018 Sivas merkezli bölge istişare toplantısı: Sivas, Yozgat, Tokat, Adıyaman ve Amasya.

7 Haziran 2018 Kayseri merkezli bölge istişare toplantısı: Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kırşehir.

8 Haziran 2018 Konya merkezli bölge istişare toplantısı: Konya, Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar.

9 Haziran 2018 Bursa merkezli bölge istişare toplantısı: Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Eskişehir.

10 Haziran 2018 İzmir merkezli bölge istişare toplantısı: İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla."

Toplantıların, kampanyaları için sahada bulunan teşkilat mensuplarıyla adayların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve erken seçim sürecinin dinamikleri konusunda en geniş manada bilgilendirip motive etmek, hem de seçmen algısına pozitif katkılarda bulunulmasını sağlamak üzere düzenlendiğini aktarıldı.

Kaynak: AA