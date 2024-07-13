Midilli Adası 3 günde 5 bin ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk yaşanıyor. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi kentlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturuyor.

Ayvalık'taki bir seyahat acentesinin yetkilisi Nevzat Turhan, 15 Temmuz'u da kapsayan 3 günlük tatil dolayısıyla bölgede yoğunluk yaşandığını söyledi. Kapıda vize uygulamasıyla Midilli'ye talebin arttığını belirten Turhan, 3 günlük süreçte yoğunluğun devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Kapıda vize uygulaması turizmi ciddi anlamda etkiledi

Ayvalık ile Midilli Adası arasında feribot işletmeciliği yapan bir firmanın sahibi Ali Jale ise, tatil nedeniyle ciddi bir yoğunluğun olduğunu vurgulayarak, "Bugün bizim kendi firmamıza ait gemide 1000 kişi karşıya geçecek. Bu 15 Temmuz periyodu boyunca da 4-5 bin kişinin Midilli'ye geçmesini bekliyorum. Yunan adalarına son zamanlarda ciddi bir talep var. Kapıda vize uygulaması da bu talepte bir etken. Biz bu talepten memnunuz" diye konuştu.