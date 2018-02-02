Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten

02 Şubat 2018

Hatay 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçları iddiasıyla 15'er yıl, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise aynı suçlardan 22,5 yıla kadar olmak üzere toplam 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Mihraç Ural için kırmızı bülten düzenlendi.

Tutuklamaya yönelik "yakalama" kararıyla aranan Ural için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Ural'ın yargılandığı dava dosyalarında, kuvvetli delillerin varlığı, tape ve görüşme kayıtları ile Türkiye içinde silahlı emir ve talimatlar verdiğine yönelik delilerin yer aldığı belirtildi.

Ural hakkındaki iddianamelerde, halkı ayaklanmaya çağırdığına yönelik bilgiler de yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istemişti.

Çavuşoğlu'dan Mihraç Ural açıklaması

Kaynak: AA