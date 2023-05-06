Millet İttifakı Maltepe'de vatandaşlarla buluştu

Millet İttifakı Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği miting vatandaşlarla buluştu. Mitinge Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 partinin liderleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Millet İttifakı'nın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Temel Karamollaoğlu: Sıkıntılarınızı biliyoruz

"Ortaya koyduğunuz tabloda inşallah 14 Mayıs'ta mührü Millet İttifakı'na vereceğinizi görüyorum. 15 Mayıs yeni bir dönemin başlangıcı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanlığı'nın tescili olacak. 6 siyasi parti olarak bir araya geldik. Ülkemizin son 21 yıllık içine sürüklendiği sıkıntılardan kurtarabilmek için. Sıkıntılarınızı biliyoruz. Bu sıkıntılara derman olacak çalışmaları hazırladık. 15 Mayıs'tan sonra bunları tatbikata başlayacağız.

Mansur Yavaş: 14 Mayıs'tan sonra hukukun üstünlüğü yerini bulacak

Hesap vermekten korkuyorlar. Ankara'da yolsuzluk dosyası savcılıkta bekliyor. ANKA Park dosyası halen bekliyor. İstanbul'da benzer hadiseler var. Türkiye'nin her yerinde var. Bunların konuşulmasını istemiyorlar. Dolayısıyla 14 Mayıs'tan sonra hukukun üstünlüğü yerini bulacak. 6 siyasi genel başkanı yanyana geldi. 2 yıl uğraştı ve uzlaştı. 25 yıldır hiçbir yönetim görmeyen 11 millet ittifakı büyükşehir belediye başkanlarını göreve getirdi ve aradaki farkı anladı.

Ekrem İmamoğlu: Mülakat çöpe liyakat memleketin gündemine

İstanbul mitingleri Türkiye'nin tarihini değiştirmiştir, değiştirmeye de devam edecek. Göreceksiniz yıllar sonra arkadaşlarınıza anlattığınızda gelmeyenler size diyecekler ki 'keşke ben de orada olsaydım' diyecekler. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü dolu dolu bir sözdür. Z Kuşağı gümbür gümbür geliyor kardeşim. Evinize yollayacağız sizi evinize. Değerli dostlar şu sol yanımız varya tertemiz olmalı kötülüğü buradan uzak tutacaksın. Biz size benzemeyiz kardeşim ey kötülüklerin benzersiz sahibi. Allah kalbinde sevgi olmaya sevgi bahşetsin. 15 Mayıs'tan itibaren Türkiye güçlü ülke olma yolunda büyük adımlar atacak. Türkiye öyle bir ülke olacak. Bu yolda atılması gereken ilk adım yöneticilerin istihdama yönelik hazırlıklar yapması. İstahdamda ve eğitimde yer almayan gençlere öncelik tanıyacağız. Gençlerin doğru istihdamı için adımlar atacağız. Üst düzey yönetici kadrolarına kadın yöneticiler atadık çünkü haklarıydı. Yüksek oranda kadın çalışana eriştik. Liyakat sahibi oldukları için işe giriyorlar. Mülakat çöpe liyakat memleketin gündemine.

Ali Babacan: Türkiye 1’den büyüktür



Bugün sizlere dört büyük köşesinin sevgisini getirdik. Ülkemizin her yerinden yükselen demokrasi çığlığını İstanbul’a getirdik. Türkiye’de demokrasi kazanacak bütün dünyadaki demokratlar umutlanacak. Değerli İstanbullular siz Türkiye’nin ekonomisini en iyi bilenlerdensiniz. Biz hakkı düştüğü yerden kaldıracağız. Çürük zemine sağlam ekonomi inşa edemezsiniz. İktidara geldiğimiz ilk gün durum tespit çalışması yapacağız. Merkez Bankasının bağımsız bir kurum olmasını sağlayacağız. Türkiye 1’den büyüktür.

Gültekin Uysal: Seçimleri iptal mi edeceksiniz

Bu büyük ülkenin kaynaklarını bir avuç insanlara sunanlara karşı yeter diyeceğiz. Çünkü dünya hızla değişiyor, zaman hızla akıyor. Bu güne bir günde gelmedik. Bu ülkenin kaynakları ve imkânları hepimize yeter. 2023 yılında bu ülke Cumhuriyetimizin 100. Yılını layıkıyla kutlayacaktır. Birileri çıkmış diyor ki “14 Mayıs bir darbe girişimidir”. Seçimleri iptal mi edeceksiniz.

Ahmet Davutoğlu: İstanbul anlayana bir hocadır

İstanbul anlayana bir hocadır. Ders verir ders. İnsanı insanla barıştırıp kardeş kılmaya geliyoruz. Bana Millet İttifakı’nın tarım ve gıda politikalarını anlatmak düştü. Toprak bizim dostumuzdur. Ondan geldik ona gideceğiz. Toprak bir rant alanıdır diyenler. Bundan 3 ay önce deprem bölgesinde diktiklerini binalarla acı yaşattılar. Mücadele aslını toprakta görenlerle toprağı rant görenler arasında. 1 milyon 300 bin hayvanımız kaybettik. Hayvancılığı öldürdüler. Bu zihniyet gidecek. Toprağı bereket olarak görenler gelecek. Milletin efendisi çiftçi gelecek. Bunlar tüketiciyle üreticiyi birbirine düşman etti. “Biz TOGG diyoruz onlar soğan diyorlar” dedi. Sovyetler birliği çökerken de böyle demişti. Hiçbir zaman savunma sanayiini soğan karşısına koymadık ama bunlar koyarlar.

Meral Akşener: Bir oy Kemal’e bir oy Meral’e

Oylarınızla Başbakan olmak istiyorum. Bir oy Kemal’e bir oy Meral’e. Her CHP’li aileden bir oy rica ediyorum. Ben siyasi bir ailenin kızıyım. Hayatımda böyle rezil bir seçime ilk defa görüyorum. Hakaretlerin havalarda uçuştuğu bir seçim.

Kemal Kılıçdaroğlu: 85 milyon insanın Cumhurbaşkanı olacağım

Değişime hazır mısınız? Türkiye’ye demokrasiyi getirmeye hazır mısınız? Size söz veriyorum bu ülkede hiçbir yoksul ailenin elektriği, suyu, doğalgazı kesilmeyecek. Bu ülkeyi cennet gibi yapacağız ve birlikte huzur içinde yaşayacağız. 85 milyon insanın Cumhurbaşkanı olacağım. Kimseyi ayrıştırmayacağım. Benim saray merakım yok. Saraya gitmeyeceğiz yerimiz Çankaya olacak. Staj ve çıraklık işini biliyorum merak etmeyin çözeceğiz. 418 milyar doları götürdüler. Onların tamamını getireceğim. Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Burnundan fitil fitil getireceğim.