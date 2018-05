Millet İttifakı’ndan seçim güvenliği açıklaması

21 Mayıs 2018

Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 24 Haziran seçimlerinde seçim güvenliğini sağlamak için güçlerini birleştirme ve dayanışmaya gitme kararı aldığını açıkladı.

Dört siyasi partinin temsilcileri bugün İyi Parti'de yaptıkları ortak açıklama ile seçim ve sandık güvenliğini sağlamak için birlikte çalışacaklarını bildirdi.

Ortak açıklamada seçim güvenliği konusunda rol ve sorumluluk alan tarafların sayısının artmasının, seçim üzerindeki şaibelerin ve soru işaretlerinin aynı oranda azalmasına yol açacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"Millet İttifakı mensubu siyasi partiler olarak seçimlerde hem sandık kurulu üyelikleri hem de müşahit görevlendirme konusunda, tam bir dayanışma içinde olma konusundaki kararlılığımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz."

Sandıkta hukuki destek sağlanacak

Sandıklarda görevlendirilecek sandık kurulu üyelerinin ve müşahitlerin eğitilmesi ile sandık başında bütün işlemlerin usullere uygun şekilde yürütülmesini sağlayacaklarını belirten dört parti, okullarda gönüllü olarak görev alan avukatların parti ayırt etmeksizin bütün sandık görevlilerine hukuki destek sağlayacağını kaydetti.

YSK'nın 16 Nisan referandumunda mühürsüz zarfları geçerli kabul etmesi büyük tartışmalara neden olmuş, konu Anayasa Mahkemesi'nin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar taşınmıştı.

Açıklamada ayrıca şöyle denildi:

"Sandıklardan alınacak sandık sonuç tutanaklarının incelenmesi ve teyit edilmesi için tüm gerekli teknolojik altyapımız mevcuttur. Bu konuda da her türlü paylaşıma açık olacak ve tespit edilen her türlü kusur için süresi içinde il ve ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı gerçekleştireceğiz. Sonuçlar kesinleşinceye kadar, her türlü olası hata ve usulsüzlüğün Millet İttifakı olarak takipçisi olacak ve gerekli adımları büyük bir kararlılıkla atacağız."

Kaynak: Reuters