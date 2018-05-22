Milletvekili aday listeleri YSK'da

22 Mayıs 2018

Seçime girecek siyasi partiler, 24 Haziran’da yapılacak seçim için aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. Partiler bıraktıkları boşlukları 25 Mayıs’a kadar doldurabilecek. Kesin aday listeleri 30 Mayıs’ta ilan edilecek. YSK, yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütüklerini ise bugün kesinleştirecek. Yurtdışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri de bugün sabah 08.00’den itibaren YSK’nın internet sitesinden bakılabilecek. Seçime BTP katılmama kararı alırken HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinden istifa ederek Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili adayı oldu. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ayrıca sandık güvenliği için ittifak yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ile birlikte yapılacak milletvekili genel seçimlerinde yarışacak partiler dün aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Birçok milletvekili listelerde yer bulamadı.

AK Parti'nin milletvekili aday listesi dün mesai saati bitimine yakın YSK'ya sunuldu. Mevcut milletvekillerinden 167 tanesi yeniden aday gösterilirken, geçmiş dönemde bakan olarak görev yapan Taner Yıldız, Mehdi Eker, Hayati Yazıcı gibi isimler yeniden aday gösterildi. Adayların yaş ortalamasının 44 olarak hesaplandığı AK Parti’de bu yıl 126 kadın milletvekili aday gösterildi.

BBP Genel Başkanı Destici Ankara 2’nci bölge 1’inci sırada

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1’inci Bölge 1’inci sıradan aday gösterildi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa 1’inci Bölge 1’inci sıra, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Erzurum 1’inci sıradan aday oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1’nci bölge 1’inci sıradan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul İkinci Bölge 1’inci sıradan aday gösterildi. İstanbul 3’üncü bölge 1’inci sıra Numan Kurtulmuş aday oldu. Tuğrul Türkeş, Ankara 2’nci bölge 1’inci sıra adayı olurken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1’inci sıra, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2’nci bölge 1’inci sıra, Mustafa Şentop Tekirdağ 1’inci sıra, Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar 1’inci sıra, Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker Diyarbakır 1’inci sıra, Nabi Avcı Eskişehir 1’inci sıra, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep 1’inci sırada aday gösterildi. Eski bakanlardan Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfikar Tolga Ağar Elazığ 3'üncü sıra, AK Parti kurucularından Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, İstanbul 3'üncü bölge 11'inci sıradan aday gösterildi.

Şimşek ve 4 bakan listede yok

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, AB Bakanı Ömer Çelik ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, listede yer almadı. Listede yer almayan bakanların, cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması halinde yeniden bakan olarak değerlendirilebileceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, milletvekilleri aynı zamanda bakan olamayacak. Herhangi bir milletvekili kabinede gösterilirse milletvekilliğinden istifa etmek durumunda. En genç milletvekili adayı ise Kocaeli’nde 11’inci sıradan 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

Tatlıses yine listede yer alamadı

AK Parti’de aday adaylığı için başvuran sanatçı İbrahim Tatlıses aday gösterilmedi. Tatlıses, daha önce de hem milletvekilliği hem de belediye başkanlığı için aday olmuştu. Dünyaca ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu Sakarya 3’üncü sıradan, eski milli futbolcu ve halen teknik direktörlük yapan Alpay Özalan da İzmir 2’nci Bölge 2’nci sıradan aday gösterildi.

Kılıçdaroğlu İzmir 2’nci bölgeden aday

Ana muhalet papritisi ve Millet İttifakı'nın büyük partisi CHP’de liste hazırlıkları son aşamasında gerginlikler yaşandı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisine yakın bazı isimlerin aday gösterilmemesinden rahatsızlık duyduğu ifade edildi. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. bölge 1. sıradan aday olurken, eski Genel Başkan Deniz Baykal Antalya’dan 1. sıradan aday gösterildi. CHP’de 18 kişilik MYK üyelerinin tamamı aday gösterilirken, İYİ Parti’nin seçime katılabilmesi için transfer olan 15 vekil CHP listelerinden seçilecek yerlerde aday gösterildi. Mustafa Balbay, İlhan Cihaner, Eren Erdem ve Barış Yarkadaş gibi isimlere yer verilmezken, bir dönem genel merkez ile arası açılan Selin Sayek Böke İzmir’den aday gösterildi. Aday gösterilmeyen Ali Şeker ise İstanbul 2. bölgeden yeniden listeye alındı.

Şener, Konya’dan aday gösterildi

Bir dönemler CHP’nin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterileceği konuşulan Abdüllatif Şener Konya’dan 1’inci sıra adayı oldu. CHP’de İstanbul’da 1’inci bölgede Akif Hamzaçebi , 2’nci bölgede Enis Berberoğlu, 3’üncü bölgede Erdoğan Toprak 1’inci sıradan aday gösterilirken, Ankara 1’inci bölgede Tekin Bingöl, 2’nci bölgede Nihat Yeşil ve 3’üncü bölgede Haluk Koç ilk sırada y er aldı. İzmir’de ise 1’nci bölgede Murat Bakan, 2’nci bölgede Kemal Kılıçdaroğlu liste başında yer aldı.

Mersin milletvekillerinin hiçbiri aday gösterilmedi

Mersin’de CHP'nin mevcut milletvekillerinin hiçbirine listelerde yer verilmemesi üzerine CHP Mersin örgütünde istifalar yaşandı. Faik Öztrak, Tekirdağ’da 1. sıradan, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Eski Başkanı İlhami Özcan Aygun 2. sıradan aday oldu. Anayasa Hukukçusu İbrahim Kaboğlu, İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday olurken, Akif Hamzaçebi 2. sıradan aday gösterildi. Cumhurbaşkanlığı için adı geçen İlhan Kesici de İstanbul 1. bölge 7. sıradan aday gösterildi.

Saadet Partisi'nin aday listesinde süpriz isimler yer aldı. HDP'den ayrılan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan İstanbul 3. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. Eski DYP Milletvekili Faris Özdemir Batman'dan, eski AK Parti Milletvekili Faruk Ünsal da Saadet Partisi'nden aday oldu.

Seçmen kütükleri bugün kesinleşecek

YSK, 24 Haziran’da yapılacak seçim için yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütüklerini bugün kesinleştirecek, Cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili genel seçiminde 59 milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek. YSK’nın seçime girebilecek partiler arasında saydığı BTP dün katılmama kararı aldı. Buna göre, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne Cumhur İttifakı ve Millet İtktifakı’nı oluşturan partiler ile ayrıca HDP, HÜDA PAR ve Vatan Partisi katılacak. Kesin aday listeleri 30 Mayıs’ta ilan edilecek.

İYİ Parti'de dikkat çeken isimler

İYİ Parti'nin milletvekili aday listelerinde İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu aday olmazken, Gazeteci Mehmet Tezkan İzmir 1. bölge 3. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi. Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Afyon 1. sıra adayı oldu. İYİ Parti listesinde sürpriz isimlerden biri de Isparta'dan aday gösterilen Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur oldu.

MHP'de Vural ve Parsak listede yok

MHP’nin milletvekili aday listesinde MHP Genel Başkan Bahçeli, memleketi Osmaniye’den 1. sırada listede yer alırken Oktay Vural ve Mehmet Parsak'ın ise listede olmadığı gözlendi.

Öcalan'ın yeğenleri ve avukatları HDP listesinde

HDP aday listesinde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul’dan, Sezai Temelli ise Van’dan aday gösterildi. Listede terör örgütü PKK'nın İmralı'daki lideri Abdullah Öcalan'ın iki yeğeni ve iki de avukatı yer aldı. Önceki dönemde Meclis’e giren Ermeni vekil Garo Paylan bu kez İstanbul yerine Diyarbakır'dan aday gösterildi.

Partisinden istifa edip bağımsız aday oldu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dün partisinden istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Yapıcıoğlu, Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili adayı oldu.