e-DÜNYA
23 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili kesin aday listeleri Resmi Gazete'ye gönderildi

Milletvekili kesin aday listeleri Resmi Gazete'ye gönderildi

YSK, milletvekili kesin aday listelerinin Resmi Gazete'ye gönderildiğini duyurdu.

Milletvekili kesin aday listeleri Resmi Gazete'ye gönderildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "24 Haziran Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili milletvekili kesin aday listeleri belirlendi. Biraz önce yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdik." dedi. 

Güven, Kuruldan çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Güven, "24 Haziran Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili milletvekili kesin aday listeleri belirlendi. Biraz önce yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdik. Adayların ülkemize, siyasi partilerimize, adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. 

Seçim İttifakı Yasası'na ilişkin iptal isteminin yarın Anayasa Mahkemesinde görüşüleceği hatırlatılarak, "İptal kararı çıkarsa ne olur?" şeklindeki soru üzerine de Güven, "Bilemiyorum, yarını bekleyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika ysk 24 haziran 2018 seçim

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.