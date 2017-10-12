Milli Eğitim Bakanı'ndan 'eş durumu tayini' açıklaması

12 Ekim 2017

TBMM Genel Kurulunda, iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Tasarıya ilişkin olarak partisince verilen değişiklik önergesi üzerine konuşan MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, anayasaya göre aile bütünlüğünün esas olduğunu belirterek, kamu kurumlarında mazeret kategorisinde, eş durumuna göre tayinlerin yapıldığını anımsattı.

Sözleşmeli öğretmenlerde, eşlerin bir araya gelememesi gibi bir durumla karşılaşıldığını aktaran Ersoy, bu sorunun çözülmesini beklediklerini söyledi.

Bunun üzerine söz alan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"100'e yakın öğretmenimiz, sözleşmeli olmasına rağmen aile bütünlüğü dolayısıyla talepte bulundular. Biz bu hafta içerisinde 100'e yakın talebin hepsini yerine getirip aile bütünlüğünü sağlayacağız. Dolayısıyla sözleşmeli öğretmenlikten dolayı aile bütünlüğü sağlanmıyor diye bir şey yok. Bunun istisnası, daha doğuda atamayı yapmak kaydıyla. Çünkü oradaki öğretmen doluluğuna dikkat ediyoruz."

Kaynak: AA