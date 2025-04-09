Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Yaz tatili erkene çekilecek mi?

Yaz tatiline sayılı haftalar kala, okulların bu yıl planlanandan daha erken kapanacağına dair iddialar gündem oldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılının 20 Haziran Cuma günü sona ermesi beklenirken, Kurban Bayramı’nın aynı döneme denk gelmesi, bazı öğrenciler ve veliler arasında okulların bayramdan önce kapanabileceği yönünde beklenti yarattı. İnternette "okullar erken mi kapanacak", "yaz tatili erkene çekilecek mi" gibi sorular gündeme geldi.

Kurban Bayramı 2025 yılında 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bayram tatilinin ardından yalnızca 10 gün sonra karnelerin verilecek olması, erken kapanış iddialarını güçlendirse de Milli Eğitim Bakanlığı bu söylentileri yalanladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, geçen yıl yayımlanan akademik takvimin hâlâ geçerli olduğunu hatırlattı.

Akademik takvime göre devam edilecek

Tekin, "Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl bu zamanlar ilan ettiğimiz akademik takvim orada dururken, onu ya görüp manipüle etmek ya da ona bakmadan açıklama yapmak iyi niyetli bir davranış değil" ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvim hazırlıklarının sürdüğünü ve yaklaşık bir ay içinde ilan edileceğini de belirten Tekin, "Biz işlerimizi planlı ve programlı yapıyoruz. Kaos üretmeye çalışan bir anlayışla hareket etmiyoruz" dedi.