Milli Elektrikli Tren ikinci hattına çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Tren setlerinin 22 Temmuz'dan itibaren Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü hattında yolcu taşımaya başlayacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır söz konusu güzergahta elektrikli lokomotif ile çekilen 5 vagonlu trenlerin hizmet verdiğini hatırlattı.

Yeni nesil Milli Elektrikli Tren setlerinin 322 oturma koltuğu ve 2 tekerlekli sandalye alanıyla toplam 324 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirten Uraloğlu, saatte 160 kilometre işletme hızına ulaşabilen trenlerin yolculara daha güvenli, modern ve konforlu bir ulaşım imkanı sunduğunu ifade etti.

"İlk defa farklı bir hatta hizmet verecek"

Milli Elektrikli Tren setlerinin yerli üretim açısından önem taşıdığına işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yerli ve milli imkanlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren setlerimiz, 22 Temmuz'dan itibaren Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü parkurunda kullanılmaya başlanacak. Bu setlerimiz, böylece ilk kez Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta yolculara hizmet verecek. 2023 yılında hizmet vermeye başlayan Milli Elektrikli Tren setlerimiz bugüne kadar 11 bin 551 sefer gerçekleştirdi, toplam 1 milyon 122 bin kilometreden fazla yol katederek 2 milyon 634 bin 363 yolcumuzu taşıdı."

Uraloğlu, yeni trenlerin devreye alınmasıyla birlikte Uzunköprü ve çevresindeki vatandaşların İstanbul'a ulaşımının daha da kolaylaşacağını, bölgesel yolcu taşımacılığında ise hizmet standardının yükseltileceğini belirtti.