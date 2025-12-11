Milli Savunma Bakanı Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı’nın 2026 bütçesinin TBMM’de görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Güler, sürecin başarıyla yürütülmesi için terör örgütü PKK ve bağlantılı tüm yapıların alınan kararlara uyması gerektiğini belirterek, “Sürecin sağlıklı şekilde işlemesi için PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı.” ifadelerini kullandı.