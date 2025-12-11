Milli Savunma Bakanı Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı

Bakan Güler, sürecin başarıyla yürütülmesi için terör örgütü PKK ve bağlantılı tüm yapıların alınan kararlara uyması gerektiğini belirterek, “Sürecin sağlıklı şekilde işlemesi için PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı.” ifadelerini kullandı.