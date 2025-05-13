Minguzzi ailesini tehdit eden 5 sanığa 7 yıla kadar hapis istemi
Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir iddianame hazırlandı. Cinayetin ardından Minguzzi ailesine yönelik tehditlerde bulunan 5 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların “tehdit” ve “suçluyu övme” suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.
Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi sonrası ailesine tehditte bulunan 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, 7 yıla kadar hapis talep etti.
24 Ocak 2025’te Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde kaykay malzemesi almak için pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, U.B. ise saldırı sırasında tekme atmıştı. Ağır yaralanan Minguzzi, 17 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.
B.B. ve U.B., “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Geçtiğimiz hafta soruşturmada iki şüpheli daha tutuklanmış, olay günü saldırı öncesi faillerin pazarda Minguzzi’yi aradığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.