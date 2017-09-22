Miss Turkey birincisinin tacı geri alındı

22 Eylül 2017

Miss Turkey basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gece düzenlenen törende "Miss Turkey World" kraliçesi seçilen Itır Esen'in Twitter üzerinden 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşımın incelemeye alındığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, kuruluş amacı Türkiye'yi dünya çapında tanıtmak ve imajına katkıda bulunmak olan yarışmanın organizasyonunun böyle bir paylaşımı kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Sandıkçıoğlu, bu paylaşımı nedeniyle Itır Esen'in tacının geri alındığını bildirdi.

Esen'in tacının alınmasının ardından jüri puanlamasına göre ikinci olan Aslı Sümen birinci, puan sıralamasında üçüncü olan Pınar Tartan ikinci, dördüncü sırada olan Yasemin Çoklar ise üçüncü oldu.

Yeni sonuçlara göre Aslı Sümen, Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek "Miss World"de, Pınar Tartan, ABD'de düzenlenecek "Miss Universe"de, Yasemin Çoklar ise Polonya'da düzenlenecek "Miss Supranational"da Türkiye'yi temsil edecek.

Miss Turkey Organizasyonu tarafından dün gece Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 20 güzel katılmıştı.

Jürisi Can Sandıkçıoğu, gazeteci yazar Güneri Civaoğlu, 2012 Miss Turkey kraliçesi Çağıl Özge Özkul, müzisyen Meyra Ilıcak, bale sanatçısı ve koreograf Tan Sağtürk, moda tasarımcısı Özlem Süer, plastik cerrah Öp. Dr. Bülent Cihantimur, Özal Global Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Alp'ten oluşan yarışmada, Miss Turkey World kraliçesi Itır Esen, Miss Turkey Universe kraliçesi Aslı Sümen ve Miss Turkey Supranational kraliçesi Pınar Tartan olarak belirlendi. Güzellere önceki yıl kraliçe olan kişiler tarafından taçları takıldı.

1980 yılından beri "Miss World", "Miss Universe", "Miss Supranational" ve "Miss International" yarışmalarının Türkiye lisans sahibi olan organizasyon, Miss Turkey 2017'da dereceye giren üç güzeli, Türkiye'yi temsil etmek amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu yarışmalara gönderecek.

Kaynak: AA