MİT Başkanı Kalın, Libya Savunma Bakan Vekili Zubi ile görüştü

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Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Kalın, Zubi ile dün İstanbul'da görüştü.

Libya'daki askeri ve siyasi kurumların birleştirilmesine yönelik müzakerelerin ivme kazandığı bir dönemde gerçekleşen görüşmede, Libya'daki ve bölgedeki gelişmeler, Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ile Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanması ile istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi.

Libya Savunma Bakan Vekili Zubi, Türkiye'nin Libya'daki birliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara katkılarından ötürü müteşekkir olduğunu ifade etti.

MİT Başkanı Kalın da Türkiye'nin, Libya'nın güvenlik ve istikrarına sağladığı katkı ve desteği sürdürmekte kararlı olduğunun altını çizdi.

Kalın, 10 Eylül'de Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala ile Ankara'da bir araya gelmişti.