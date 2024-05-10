Mondi Mobilya 1,2 milyar liraya satılıyor

TMSF'nin, Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedeli 1 milyar 200 milyon lira olarak belirlenen ihalede, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 60 milyon lira teminat yatırılması ve 24 Haziran saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 25 Haziran saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.